Luca Ricolfi e Andrea Romano, rissa a L'aria che tira: "Sono barricato in casa", "Beniamino di Salvini"

11 novembre 2020 a

Mamma che rissa. Volano stracci a L'aria che tira, su La7, tra Andrea Romano del Pd e il sociologo Luca Ricolfi. La colpa di quest'ultimo? Essere critico col governo e con Giuseppe Conte per la gestione dell'emergenza coronavirus. E, ovviamente, in collegamento con Myrta Merlino, Ricolfi non lo nasconde. Tanto basta a scatenare Romano, che lo provoca affermando: "Lei adesso è diventato il beniamino di Matteo Salvini e Giorgia Meloni". Già, vietato dire quel che si pensa, per il piddino. E Ricolfi risponde picchiando durissimo, sfottendo Romano e l'esecutivo intero: "Sono barricato in casa e metto gli assi di legno alle finestre, al governo resta solo l'arma di terrorizzarci". Romano, dunque, perde le staffe. Si sbraccia, urla, insomma continua a interrompere Ricolfi. Il quale giustamente non ne può più: "Se devo essere interrotto continuamente vi saluto, la strada maestra per salvare l'economia è evitare che la gente abbia paura", spiega. E Romano, come un disco rotto, ripete frasi quali: "Ognuno sceglie i suoi compagni di strada, Vittorio Sgarbi è simpatico ma ogni volta si leva la mascherina". Cosa avrà voluto dire Romano? Boh...

