Pietro Senaldi contro Beatrice Lorenzin a DiMartedì: "Portare la mascherina? Lei l'ha fatto, ma ha preso il coronavirus lo stesso"

18 novembre 2020 a

a

a

"Bisogna portare la mascherina e smettere di fare polemica in televisione sui dati". Beatrice Lorenzin, ex ministra della Salute oggi del Pd, fa polemica con Pietro Senaldi a DiMartedì sul tema coronavirus. Il direttore di Libero contrattacca: "Agli italiani non basta dire 'noi ci stiamo impegnando, sono preoccupata'. Non siamo alle elementari, i politici si giudicano dai risultati e oggi gli Stati Uniti del negazionista Trump sono stati superati dall'Italia nel rapporto popolazione/vittime".







"Mascherina e niente abbracci". L'epidemiologo spezza le illusioni: "Tempi lunghi", fine Covid mai?

"Posto caso che noi a Natale riapriamo - prosegue Senaldi -, è evidente che chiuderemo a gennaio. Abbiamo perso 5 mesi in estate, cosa pensiamo di fare in 2 mesi?". "Portare la mascherina, e smetterla di fare polemica sui dati", ribatte la Lorenzin. "Ma la mascherina già la portano! Mi scusi ministro, lei si è infettata dicendo che ha rispettato tutte le regole, quindi non può dire che basta solo portare la mascherina".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.