Piazzapulita, Borghi contro Gualtieri: "Sapete cos'ha detto in Parlamento? Ministro incompetente in economia"

"Il ministro Gualtieri è incompetente in economia". Claudio Borghi, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, colpisce durissimo contro il ministro del Pd. Si parla di coronavirus, lockdown, crisi economica e ristori. "Avrei fatto tutto diverso rispetto a lui". "Gualtieri è stato presidente della Commissione economica del Parlamento europeo", rivendica Antonio Misiani, suo vice e compagno di partito.

"Passava le carte", lo gela il leghista Borghi, che prosegue: "Io i ristoranti li avrei lasciati aperti. L'hanno fatto in tutta Europa? Non se tutti sbagliano dobbiamo imitarli. Quando è iniziato il primo lockdown Gualtieri si è presentato in Parlamento dicendo che bastavano 3,6 miliardi per sistemare tutto. Ce ne sono voluti 100, abbiamo un ministro che sbaglia di un fattore 30 le sue valutazioni. E ora sta risbagliando: si è presentato con il decreto Ristori con una cifra ridicola, e ora serviranno un Decreto bis, Decreto ter e Decreto quater".

