Carla Ruocco e Daniela Santanchè, rissa a L'aria che tira: "Meglio inquadrare il cane", "Vi piacciono, vero?"

Robe da grillini. Siamo a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, dove ospite in collegamento c'è la M5s Carla Ruocco, la quale si confronta con Daniela Santanchè di Fratelli d'Italia. E la Ruocco non trova nulla di meglio da dire che "la Santanchè era meglio quando hanno ripreso il cagnolino, che era così carino". Già, perché la pitonessa era collegata insieme alla sua adorabile bestiola, e quest'ultima per la grillina era parecchio meglio della Santanchè. Quest'ultima, da par suo, replica: "Lui non pul parlare, io sì". Ma la Ruocco non molla e pontifica sul reddito di cittadinanza, sparandola grossissima: "Il concetto di reddito di cittadinanza si attaglia perfettamente ad una situazione di cambio epocale del sistema economico. L'espressione del cagnolino della Santanchè la dice lunga". Ossessionata dal cagnetto, insomma. E la Pitonessa la liquida così: "A voi piacciono sicuramente gli animali".

