Dritto e rovescio, "pagali tu e vergognati". Giuseppe Cruciani travolge l'ultrà contiano Pedullà

18 dicembre 2020 a

a

a

"Pedullà, pagali tu". A Dritto e rovescio su Rete 4 si parla di lockdown durante le festività di Natale e Giuseppe Cruciani della Zanzara attacca frontalmente Gaetano Pedullà, direttore el foglio ultra-grillino La Notizia giornale. "La Germania chiude dando soldi e noi ci dobbiamo arrendere senza dare i soldi? Pagali tu i bar e i ristoranti che hanno già fatto il carico di merce per il 25 e 26 dicembre, il governo che tu appoggi aveva detto che sarebbero restati aperti e loro hanno fatto scorta. Pagali tu". "Finito lo show?", lo provoca Pedullà. "Non è uno show, ti dovresti vergognare".

"Di quella persona non parlo". Giuseppe Cruciani, la cannonata contro Selvaggia Lucarelli: ma cosa è successo?





Si prosegue, con Cruciani sugli scudi: "Avete fatto il cashback, avete detto che la gente deve spendere, che cosa vuoi se poi esce in piazza a spendere?". "Sì ma non tutti insieme", è la sconcertante replica di Pedullà, che evidentemente ipotizza un cronoprogramma di shopping personalizzato per ogni italiano per evitare gli assembramenti. Cruciani allarga le braccia: "Incredibile...".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.