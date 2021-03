Dritto e rovescio, Giuseppe Cruciani travolge Claudia Fusani sui no vax: "Tu sei la professoressa e io lo str***o?"

25 marzo 2021 a

Giusto sospendere i medici e gli infermieri no vax? Giuseppe Cruciani e Claudia Fusani "se le suonano" in studio da Paolo Del Debbio.e il clima, come prevedibile, si surriscalda a tempo di record. Dopo il caso della Regione Veneto, che ha deciso di sanzionare il personale sanitario che rifiuta il vaccino anti-Covid a fronte di un contagio ancora troppo alto (un precedente che potrebbe fare scuola anche nel resto d'Italia), il conduttore del fortunato talk del giovedì sera chiede un commento ai suoi ospiti.

"Cruciani, con molta, pazienza, c'è una pandemia...", esordisce la giornalista di Tiscali con fare un po' saccente. "Non cominciare con la retorica della pandemia - si innervosisce subito il conduttore della Zanzara su Radio 24 -. Tu dici cose originali? Tu sei la professoressa e io lo str***o?". "L'articolo 32 della Costituzione dice che si può obbligare il trattamento sanitario nel nome dell'interesse pubblico", ricorda la Fusani.

"Fatelo! Fate una legge! - sbotta Cruciani -, io non sono contrario, fatelo". "Sai perché non si fa? Dal 2013, alcune persone che si chiamano no vax e sono state usate dai populisti di destra e populisti di sinistra, hanno fatto un disastro e la politica ha paura". "Questo è un altro discorso - ribatte Cruciani -, è legittimo essere no vax, come essere no Fusani o no Cruciani. Ma perché solo in Italia si parla di obbligo? In Francia solo il 30% del personale sanitario si è vaccinato".

