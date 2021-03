L'Aria Che Tira, rissa tra Silvia Sardone e Pierfrancesco Majorino: "Dici solo boiate", "Fallimento in Lombardia"

29 marzo 2021 a

Non mancano botta e risposta a L'Aria Che Tira. Questa volta a scontrarsi sono Silvia Sardone e Pierfrancesco Majorino, entrambi impegnati a dire la loro sui vaccini. L'europarlamentare leghista, nel salotto di La7, non ha negato alcuni errori commessi dalla Lombardia "come alcuni messaggi sbagliati inviati". Non per questo però la regione di Attilio Fontana deve essere messa alla gogna: "La Regione non è al di sotto delle vaccinazioni sugli over 80 rispetto ad altre regioni. Ha già vaccinato più di un milione e mezzo di persone. Mi stupisco che nulla si dica sulla Regione Toscana. Io capisco che faccia gioco parlare male della Lombardia, ma non è così".

E ancora: "I lombardi non vanno al Sud a farsi curare, funziona sempre ed esclusivamente il contrario. Questo significa che è un'eccellenza". Davanti alle telecamere di Francesco Magnani anche il suo collega del Partito democratico che invece fa della Lombardia oggetto della sua invettiva: "Io credo che la situazione lì sia molto preoccupante e molto dura, consiglio agli esponenti della destra a non arrampicarsi sugli specchi. A farne le spese sono anziani con disabilità".

Majorino è arrivato addirittura a parlare di "diverse segnalazioni" che gli giungono da novantenni lombardi in attesa della dose contro il coronavirus. "E invece la Toscana?", è intervenuta a quel punto la Sardone: "Noi abbiamo vaccinato il 100 per cento nelle Rsa. E in Emilia-Romagna?". Una risposta a cui Majorino non ha saputo replicare se non attaccando: "È che quando si è in difficoltà si interrompe, però si dà solo prova di essere deboli nelle proprie argomentazioni. Spero che il governo Draghi arrivi in Lombardia perché qui la politica sta fallendo, sono molto preoccupato". "No - l'ha fermato la leghista -, è che dici boiate. La Lombardia è un'eccellenza, dici solo boiate".

