DiMartedì, Francesca Donato contro Floris e la prof Salmaso: "Non mi faccio trattare da scolaretta"

"Non mi faccio trattare da studentessa": altra serata "calda" per Francesca Donato a DiMartedì. L'europarlamentare della Lega, sette giorni dopo il confronto vivace con Matteo Bassetti e Barbara Gallavotti, torna ospite in collegamento con Giovanni Floris a La7 e questa volta si scontra con la professoressa Stefania Salmaso, epidemiologa.

La Donato critica la Salmaso che rivolgendosi a Floris ironizza: "La prossima volta mi presenterò con la bibliografia". Ma la Donato non gliela lascia passare liscia: "Non sono una studentessa, mi perdoni, sono un politico che studia prima di parlare. Non accetto di essere trattata come una scolaretta". "Ma è lei che ha trattato la professoressa Salmaso come una scolaretta - interviene Floris -, ma siamo tra persone che non si offendono".





"Ci sono studi che dimostrano che l'immunità da guarigione è sterilizzante e molto duratura, dovremmo gioirne tutti", ribatte la Donato. "Queste affermazioni sono parzialmente vere e ancora da verificare dal punto di vista scientifico, purtroppo non ci si può basare su questi studi per prendere decisioni solide" riguardo, per esempio, all'abolizione del coprifuoco, replica la professoressa Salmaso.

Sette giorni fa, la Donato ricordava "studi scientifici di medici siciliani che conosco personalmente sull'importanza delle vitamine, integratori anti-infiammatori naturali, ivermectina, che però misteriosamente non sono ancora stati ammessi". Bassetti, da Genova, l'aveva gelata così: " Il problema viene posto male. Io condivido l'approccio delle cure domiciliari, l'approccio precoce al paziente, ma cerchiamo di evitare di considerare un farmaco come l'ivermectina e l'idrossiclorochina come il farmaco di una parte politica, la scienza è scienza e non ha un colore politico". In sostanza, tagliava corto il professore, "il coronavirus non si cura con le vitamine".

