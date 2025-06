Silvia Salis sfila il Pd alla Schlein: "La mia idea di politica"

"Molti la vedono già come sfidante futura di Giorgia Meloni": Giovanni Floris lo ha detto a Silvia Salis, neo sindaca di Genova eletta con la sinistra, nello studio di DiMartedì su La7. E lei ha risposto: "Mi aspettano 5 anni a Genova, la città che amo, e non mi muovo da lì". Il conduttore, allora, le ha chiesto cos'è che ha funzionato nella sua elezione, e la prima cittadina ha spiegato: "Credo di aver avuto coerenza tra quello che sono, quello che dico e come lo dico, l'elettorato percepisce la coerenza".

"La mia coerenza - ha proseguito la Salis esponendo la sua idea di politica, soprattutto per quel che riguarda la sinistra - è rappresentare il campo progressista e volere l'unità, la coesione di un campo che sia a livello nazionale che a livello locale non ha alcun tipo di rivali".