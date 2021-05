Lucia Azzolina, la vergogna: "Come scatarrare sulla gente onesta", così dopo il vitalizio a Formigoni

19 maggio 2021 a

a

a

Un orrore, uno schifo. Una porcheria in pieno stile grillino. Si parla di quanto detto da Lucia Azzolina dopo la decisione del consiglio di garanzia del Senato che ha confermato la sentenza di primo grado in base alla quale verranno restituiti i vitalizi a Roberto Formigoni e ad altri parlamentari ai quali era stato tolto l'assegno in seguito a una condanna.

L'ex ministro dell'Istruzione - sì, riflettiamoci bene: dell'Istruzione - per commentare l'avvenimento ha postato una fotografia in bianco e nero di Formigoni con sopra il titolo, insomma ha rilanciato la notizia. Dunque la grillina ci ha aggiunto il suo personalissimo, disgustoso e inaccettabile commento: "Come scatarrare sui cittadini onesti...". Testuali parole. Ovvie le reazioni di sdegno su Twitter contro la Azzolina, contro la grillina che usa con disinvoltura il termine "scatarrare".

Per quel che riguarda Formigoni, dopo la decisione ha sottolineato come è stata "riconosciuta la fondatezza del ricorso" presentato dai suoi legali. L'ex governatore della Lombardia aveva più volte dichiarato che la revoca del vitalizio lo aveva condannato a una difficile situazione economia. Formigoni sta ancora scontando la sua condanna, ora ai domiciliari nella casa di Milano, e la pena sarà estinta nel 2023. La revoca era scattata in seugito a una condanna a cinque anni e dieci mesi per l'inchiesta Maugeri-San Raffaele: la decisione del taglio al vitalizio fu presa dall'allora Consiglio di presidenza del Senato, che attuò una delibera del 2015 che fu approvata dall'allora presidente Pietro Grasso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.