L'aria che tira, il leghista Romeo contro Marianna Aprile: "Mai dai, va...". Ddl Zan, saltano i nervi

"Ma dai". Massimiliano Romeo, senatore della Lega, si scontra con la giornalista Marianna Aprile a L'aria che tira, su La7. Uno dei temi del giorno è ancora il Ddl Zan, con la difficile sintesi delle posizioni di Pd e Carroccio. "Enrico Letta punta ad affermare l'identità del suo partito piuttosto che portare a casa delle leggi?", chiede un po' malizioso il conduttore Francesco Magnani alla Aprile. "L'unico risultato concreto in questa fase del Partito democratico sia portare a casa un'identità più definita - conferma la giornalista di Oggi - quindi Letta fa benissimo a percorse strade anche accidentate e impopolari per distinguersi da tutti gli altri partiti della maggioranza. Ed è evidente che se Letta non ne avesse fatta una bandiera, Renzi non avrebbe colpito proprio lì".

Poi però la Aprile passa allo scontro con Romeo, in collegamento. "Sentirgli dare così tanta importanza alle esponenti del movimento femminista è una bella notizia visto che due anni fa, al Congresso di Verona, la Lega avallava posizioni ben più oscurantiste sugli omosessuali. A Verona si sentiva ancora parlare di cure per gli omosessuali...". Il leghista scuote il capo e protesta: "Ma va... A Verona abbiamo semplicemente difeso la nostra idea di famiglia tradizionale, che non significa opporsi agli altri tipi di famiglia". "Ma come no?", ribatte stupita la Aprile - Le devo ricordare chi c'era?". "Io ero presente, ho sentito sia Salvini sia Meloni, ognuno difende la famiglia come meglio ritiene, se questo per voi è oscurantismo...".







"Voi avete messo il cappello su posizioni oscurantiste che non hanno trovato in Italia nessun'altro spazio se non quello che gli avete dati voi - calca la mano la giornalista - che adesso date valore alle femministe che si sentono insidiate dal Ddl Zan". "Noi abbiamo sempre rispettato le donne - chiude il confronto Romeo - ma vogliamo che venga rispettata anche la nostra idea di famiglia tradizionale, formata da un uomo e una donna, tutto qui".

