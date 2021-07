Giorgia Meloni contro Andrea Scanzi: "Dove vai da sola?", la drammatica figura di palta a Otto e mezzo

22 luglio 2021 a

a

a

Altra pessima figura per Andrea Scanzi. A ricordare la capacità di previsione del giornalista è la pagina Instagram di Fratelli d'Italia che condivide un filmato del passato. Qui, a Otto e Mezzo su La7, Scanzi discute con Giorgia Meloni: "Siamo sempre lì, senza Berlusconi non va da nessuna parte. Che fa senza Berlusconi? Prende il 5 per cento?". Immediata la replica della leader di FdI: "E chi l'ha detto che prendo il 5 per cento? Ma perché dovrei prendere solo il 5 per cento? Perché?".

"C'è il rischio che non rispettino le regole". Ma è serio? Scanzi si copre di ridicolo dalla Berlinguer: sfottò brutali

"I sondaggi sono chiari, i numeri sono numeri. Che fa? Prende il 30 per cento? Non faccia come Alfano che diceva 'prendo il 10 per cento' e poi ha preso il 3", replica a quel punto il giornalista. Peccato però che Fratelli d'Italia ad oggi sia il primo partito. Stando all'ultimo sondaggio Swg per il tg La7 la Meloni con il 20,5 per cento supera anche la Lega di Matteo Salvini.

"Ma lo avete visto in tv?". Lo sputazzo di Andrea Scanzi: sfregio a Flavio Briatore per dar contro a Mario Draghi | Video

Insomma, Scanzi ha dimostrato di capirci ben poco. Sono di questo parere anche gli utenti del web che sotto al video commentano: "Scanzi, cambia spacciatore". E ancora: "Si chieda quanto prende il suo partito?????? Se gli elementi sono come lui, deve andare chiedere ai parenti di votarlo". E Fratelli d'Italia in vetta ai sondaggi non può fare a meno di gustarsi il successo.

"Ha copiato il nostro articolo". Scanzi, altra vergogna dopo il vaccino: chi lo incastra, "e ancora ti invitano in tv?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.