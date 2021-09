L'aria che tira, raptus e sceneggiata anti-Lega di Alessia Morani: "Questa come la spiega?". Cosa mostra in diretta, allo sbando

02 settembre 2021 a

Si parla di Green pass in studio a L'aria che tira su La7, nella puntata di oggi 2 settembre e Alessia Morani si scontra duramente con Dario Galli. Ad un certo punto la piddina tira fuori una vecchia foto del leader della Lega Matteo Salvini contrario alla moneta unica per attaccare il leghista Galli, il quale da parte sua ha difeso la scelta del suo partito di votare, insieme a Fratelli d’Italia, l’abolizione del green pass in Commissione Affari Sociali a Montecitorio.

Galli, in particolare, sostiene che l’emendamento è utile e che il Partito democratico "deve smetterla di abbaiare alla luna, è il governo Draghi, non il Conte-3, non siamo di passaggio. Noi abbiamo 104 deputati, il Pd 90, Letta la smetta di trattarci come se fossimo mal tollerati. Ricordo che questo governo non è politico, ma di concordia nazionale e la questione green pass non era tra quelle chiarite come è stato fatto successivamente".

Di più, attacca Galli: "Abbiamo presentato 600 emendamenti e non ne è stato accolto uno. Noi volevamo delle modifiche minime per migliorarlo tecnicamente, ma a fronte della chiusura totale abbiamo agito di conseguenza". Sbotta dunque la Morani: "Devono far chiarezza al loro interno. Auspichiamo che la Lega sostenga il governo Draghi non che esca, ma non può continuare a fare una cosa un giorno e un’altra il giorno dopo. Capisco l’imbarazzo di Galli, ma è inaccettabile quello che fa la Lega".

