CartaBianca, Gad Lerner apre bocca sul vaccino e Cacciari lo sbrana: "Basta, sono qua per altro", Berlinguer di sasso

Nuova stagione per CartaBianca che esordisce con un battibecco tra Gad Lerner e Massimo Cacciari. A iniziare è il primo che chiede in collegamento con Bianca Berlinguer se c'è o meno un'emergenza in corso. Immediata la replica del filosofo: "C'era, ora non c'è più". Una frase che scatena la reazione del giornalista, impegnato ad attaccare chi rifiuta il vaccino: "Non possiamo fare confusione. L'emergenza c'è a livello mondiale e Israele nonostante ci siano molti vaccinati è il Paese con il tasso di contagi più alto". Da qui la replica di Cacciari: "Sì, mi dice che questi vaccini sono molto precari". Poi però l'ex sindaco di Venezia perde la pazienza: "Ma non mi va di discutere di vaccini, sono venuto qua per altro. Basta parlare di vaccini, ne abbiamo già discusso".

E ancora, sempre Cacciari rivolto a Lerner: "Leggi cosa dice l’Oms, che sconsiglia di vaccinare i più giovani perché i vaccini non sono abbastanza sicuri. Vatti a vedere la giurisdizione da vent'anni a questa parte su come si applica l'articolo 36 della Costituzione". Prima di lui, Lerner ha fatto infuriare anche Paolo Mieli. Ancora una volta lo scontro tra i due colleghi è stato alimentato dalla polemica legata ai non vaccinati. "Come facciamo a costringerli? Cominciamo a dichiararli fuori legge - è stata la soluzione di Lerner -. In Italia ci sono milioni di evasori fiscali. A nessuno viene in mente che, siccome ci sono milioni di persone che non pagano le tasse, allora non possiamo introdurre per legge l'obbligo di pagare le tasse".

Di parere diverso Mieli: "Come mai l'obbligo del vaccino è stato introdotto nel mondo solo in Indonesia, Tagikistan, Turkmenistan e Micronesia? - ha chiesto -. Come mai i Paesi che sono più avanti di noi, hanno avuto più inciampi di noi, soprattutto gli Usa perché sono arrivati al galoppo al 70 per cento di vaccinati poi lì si sono fermati". Quindi, il giornalista ha risposto sul come mai non è stato introdotto l'obbligo una volta arrivati a un certo livello di vaccinazione: "Come fai? Li arresti? Anche metterli fuori legge... La cosa peggiore da fare sono le leggi altisonanti e poi ognuno fa quello che gli pare".

