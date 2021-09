CartaBianca, Massimo Cacciari teme il peggio: "Lo stato di emergenza con i medici non c'entra nulla, deriva pericolosissima"

08 settembre 2021 a

a

a

Ospite a CartaBianca su RAI 3 nella puntata del 7 settembre anche Massimo Cacciari. Il filosofo, che già aveva mostrato tutta la propria contrarietà a Green pass e vaccino obbligatorio, è tornato a ribadire la sua posizione nel salotto di Bianca Berlinguer: "Siamo in una situazione di deriva pericolosissima, accelerata dal Covid. Le conseguenze sono la destrutturazione delle forze politiche, la centralizzazione del processo decisionale, la fine della democrazia rappresentativa".

"Dittatura? Giochetti ridicoli, me ne vado". Giuseppe Brindisi domanda, Massimo Cacciari impazzisce: rovinosa sbroccata

E ancora: "C’è una decisione di proseguire ad libitum con uno stato di emergenza che non c’entra niente con medici e scienziati. A me non va bene. Sono vent’anni che siamo in emergenza". L'ex sindaco di Venezia imputa gran parte della colpa alla politica, alla quale non lesina critiche: "Ma quale politica?! Il centrosinistra vuole solo rassicurare chi è spaventato dal covid, la destra invece chi è spaventato dall’immigrazione".

"La fogna di Siena. Chiunque faccia politica a sinistra...". Mps, Cacciari a valanga: vergogna-Pd su Mps

Da qui il suo duro sfogo: "Se non avete nessuna sensibilità per le questioni di ordine costituzionale, benissimo. Come si fa a non capire che l’emergenza covid sta accelerando questa deriva, con un accentramento del processo decisionale, lo svuotamento del Parlamento, la fine della democrazia rappresentativa. Come si fa a non vederlo, in un mondo in cui tre quarti della popolazione vive sotto regimi tipo Cina o Russia?".

"Non si può solo obbedire e combattere". Obbligo vaccinale, Massimo Cacciari sbrocca: "Questa per voi è democrazia?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.