CartaBianca, inizio con il botto: Bianca Berlinguer apre la puntata vestita così, telespettatori a bocca aperta

Un inizio con il botto quello di Bianca Berlinguer per la nuova stagione di CartaBianca, il programma in onda ogni martedì su Rai 3. La conduttrice in studio ha accolto i suoi ospiti con un elegante vestito nero, lungo fino alle ginocchia. Un abbigliamento che ha attirato l'attenzione degli spettatori, visto che la Berlinguer era più fine che mai. Ospiti nella prima puntata del 7 settembre Massimo Cacciari, Massimo Galli, Gad Lerner e Paolo Mieli.

Con loro poi tante altre personalità. Al centro del dibattito ancora una volta il coronavirus è tutte le sue conseguenze come il tanto controverso Green pass. Tra gli altri è stato proprio Lerner a parlare di Covid esordendo così: "Convivremo ancora a lungo con il virus, questo cambierà le nostre abitudini e le nostre libertà. La buona notizia è che i vaccinati, anche quando prendono la variante delta, se la cavano".

Non di diverso parere l'infettivologo Galli che ha proseguito: "Qui ci si deve vaccinare in tanti e subito, non aspettando che il virus si diffonda ancora. Questo vaccino è efficacissimo per non mandare all’ospedale o al cimitero, non lo è altrettanto per evitare l’infezione. La via del green pass è molto pragmatica".

