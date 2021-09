Quarta Repubblica, Massimo Cacciari sbrocca contro gli operatori: "Ma andate a casa, non parlo più". Un rumore di troppo...

07 settembre 2021 a

La nuova edizione di Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro su Rete 4 ieri sera, è partita non senza qualche intoppo. A cominciare dal collegamento difficoltoso del filosofo Massimo Cacciari, che a causa di un problema con le cuffie ha finito per sbottare e prendersela con gli operatori. All'inizio della trasmissione, l'ospite ha ribadito la sua posizione contraria al Green pass, definendolo un “atto discriminatorio”. Le difficoltà hanno avuto inizio quando il filosofo ha detto: "Il green pass è un atto…oddio mi sento un ritorno tremendo tanto per cambiare, non riesco a parlare sento la mia voce, tolgo la cuffia”.

Dopo le scuse del conduttore, Cacciari ha ripreso a parlare, ma poi - come riportato dal Tempo - si è interrotto di nuovo e ha rimproverato gli operatori di fronte a lui che lo stavano esortando a indossare la cuffia per mantenere la comunicazione con lo studio. “No, io non posso tenere la cuffia perché se tengo la cuffia ho il ritorno”, si è arrabbiato l’ospite. A quel punto è intervenuto Porro: "Lo abbiamo risolto, provi di nuovo”. Ma nulla da fare: “No c’è ancora, parlo e mi fanno i gesti qui davanti, ma guardi lei!”, si è lamentato il filosofo.

"Non è facile con la cuffia, vediamo se così funziona meglio professore”, ha provato a calmarlo il conduttore. “No, ma ho il ritorno ancora, allora mi fate finire il discorso con un po’ di calma per cortesia. Mi tolgo la cuffia”, ha continuato spazientito Cacciari. In sottofondo, poi, si è sentita anche la voce di un autore: “Professore dobbiamo mandare la clip”. “Cosa? Ma andate a casa va! O dice a loro di stare fermi mentre parlo o io non parlo perché ho il ritorno”, ha urlato l’ospite. Cercando di mantenere la calma, allora, Porro ha bacchettato ironicamente i suoi: “Non mi fate innervosire il professore, abbia pazienza professore siamo alla ripresa”.

