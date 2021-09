CartaBianca, tra Matteo Salvini e Paolo Mieli vola di tutto: "Parlo italiano", "Non capisco"

15 settembre 2021 a

a

a

Scontro di fuoco tra Matteo Salvini e Paolo Mieli a CartaBianca su Rai 3. Nello studio di Bianca Berlinguer il leader della Lega si è scagliato senza mezzi termini contro i no vax. Premesso questo Salvini ha comunque chiesto di differenziare i no vax violenti da chi ha remore a ricevere la dose di vaccino. Il numero uno del Carroccio non si è risparmiato neppure sul Green pass, esprimendo il suo pensiero: "Non si possono buttare fuori dal Paese 10, 12, 15 milioni di italiani che in questo momento non hanno il Green pass. Chiediamo equilibrio. Perché non si può entrare con il Green pass in una balera in Romagna o in un locale da ballo, che danno da lavorare? Chiediamo equilibrio, buon senso e tamponi gratuiti".

"Perché attacchiamo Bassetti". I no vax? Intervista rivelatrice, audio sconvolgenti: "Pezzo di m***, abbiamo amici a Genova"

A intervenire a quel punto è stato l'editorialista del Corriere della Sera: "Ti confesso che non la capisco bene la posizione di Salvini. Si arriverà al Green pass per tutti, è chiaro. Che gusto c'è a tenere il freno a mano tirato?", ha detto dando il via a il botta e risposta: "Cosa c'è di difficile da capire? Mi sembra di parlare italiano".

"Lui e la Lamorgese? Io sto ancora aspettando": l'affondo di Matteo Salvini, cosa "si è scordato" Draghi

Immediata la replica "Un italiano che io non capisco. Facciamo una legge in cui ad altri medici chiediamo di supplire a quel medico. Segretario, lei dà l'impressione, insieme a quattro o cinque deputati, unico nella Lega a tenere il freno a mano. Non lo capisce che è dannoso? Non capisco...". Finita qui? Neanche per sogno. A perdere la pazienza è stato Salvini: "Ho capito che non capisce, se vuole lo rispiego". Il tutto mentre la conduttrice assisteva sbigottita.

"Basta, sono venuto qua per altro". Vaccino, Gad Lerner apre bocca e Massimo Cacciari lo sbrana: Berlinguer di sasso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.