DiMartedì, Alessandro Sallusti zittisce Gualtieri: "Con Berlusconi facevate ben di peggio"

"Quando eravate all'opposizione di Silvio Berlusconi dicevate di peggio". Alessandro Sallusti risponde con durezza al neo-sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7. Giorgia Meloni parla di "un clima surreale": "Magistrati per cui viene chiesta una procedura al Csm perché hanno detto di non essere d'accordo con i provvedimenti del governo? Che cos'è, una dittatura? In Italia non si può più dire che non si è d'accordo con il governo? E poi il problema ce l'ho io...".

"Lo sta dicendo e nessuno le impedisce di dirlo - commenta Gualtieri, in studio da Floris -. Però è altrettanto vero che sostenere che c'è stata una strategia della tensione, accusare governo e polizia di aver fomentato gli incidenti che hanno visto l'assalto a Cgil e policlinico è una tesi assurda, e non si può restare in silenzio quando l'opposizione invece di condurre una legittima battaglia fa accuse gravissime e prive di ogni fondamento. Non si può criticare affermazioni simili".

Interviene Sallusti: "Quando voi eravate all'opposizione del governo Berlusconi ne dicevate ben di peggio di quello che dice la Meloni, perché eravate all'opposizione. Non facciamo le educande, adesso siamo diventati tutte verginelle...". E mentre Floris se la ride, Gualtieri è costretto ad ascoltare in silenzio.

