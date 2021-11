Otto e Mezzo, la foto dell'anno: la faccia del "pregiudicato" Travaglio nell'esatto momento in cui Renzi lo fa a pezzi

13 novembre 2021 a

Quella andata in onda ieri sera a Otto e Mezzo è stata una specie di esecuzione di Matteo Renzi. Da Lilli Gruber, su La7, ecco Marco Travaglio e Massimo Giannini scatenati contro il leader di Italia Viva, il tutto va da sé con la complicità della conduttrice, assai nervosa per una serie di frecciate che l'ex premier le ha riservato. Insomma, a Otto e Mezzo è successo di tutto. Un duello rusticano, un'esecuzione a cui Renzi si è ribellato, ribattendo colpo su colpo al fango del direttore del Fatto Quotidiano, che continua a insistere sulla cosiddetta "bestia renziana", emersa nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open.

Ma Renzi, come detto, ha risposto al fuoco: "Un piano per distruggere M5s e Il Fatto? Questa email è stata inviata da Fabrizio Rondolino come ipotesi di scuola, a cui ovviamente nessuno ha dato corso", premette il leader di Italia Viva. E ancora: "Per distruggere i 5 Stelle è bastato farli governare. Il Fatto Quotidiano lo distrugge Travaglio: è un diffamatore seriale, è campione d'Europa di diffamazione. Un pregiudicato. Non voglio la fine de Il Fatto Quotidiano perché è il vitalizio per me e la mia famiglia: l'ultima volta che ha parlato di mio padre in questa trasmissione, gli ha dovuto sganciare un assegno di 50mila euro", lo ha inchiodato Renzi.

E ora, a distanza di ore, online continua a rimbalzare un fermo immagine, una "diapositiva" che mostra la faccia di Travaglio nel momento esatto in cui Renzi gli dice in faccia che è "un pregiudicato" e "un diffamaotre seriale". Marco Manetta ci resta di sasso, teso, sul punto di implodere. Una fotografia che la dice lunga, anzi lunghissima...

