Guido Crosetto a PiazzaPulita, il sospetto velenosissimo: "Secondo voi Giorgia Meloni...", chi sgancia la "bombetta"

Già, per Corrado Formigli insultare Giorgia Meloni non è un reato. Roberto Saviano le diede della "bast***", ma per il conduttore di PiazzaPulita, il programma in onda su La7, in fondo va bene così. Non a caso, nell'ultima puntata Formigli ha speso parole dolci, d'elogio, su mister Gomorra. E, parimenti, ha sparato ad alzo zero contro la leader di Fratelli d'Italia: "Cara Meloni, sul vaccino per bimbi hai detto fake news", ha sentenziato.

Se Lilli Gruber è "ossessionata" da Salvini, ecco che Formigli lo è dalla Meloni. Come ricorda Pietro Mancini su affaritaliani.it, Giorgia "è il chiodo fisso del conduttore progressista che, pochi giorni prima delle elezioni, trasmise un’inchiesta di fanpage.it nel tentativo di dimostrare i presunti legami tra esponenti del partito di Meloni e fascistoni come il Barone nero, che molti, nel capoluogo lombardo, ritengono stravagante, ma innocuo", sottolinea.

E sempre nello stesso commento, ecco che viene avanzato un sospetto un poco malizioso. Un sospetto su Guido Crosetto, esponente di spicco di FdI e fondatore del partito, che spesso e volentieri prende parte proprio a PiazzaPulita. Scrive Mancini: "In tale contesto, il senso della presenza di Guidone Crosetto, tra i fondatori di FdI, nel talk più fazioso della faziosissima La7, sfugge a molti. Contento lui… Contenta anche Giorgia? Non creto, come direbbe l’ex senatore forzista, Tonino Razzi. O no?...", conclude. E chissà che cosa ne pensa Giorgia Meloni...

