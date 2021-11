PiazzaPulita, rissa De Giorlamo-Paragone. "Chi ca*** è Cacciari?", "Ti dà fastidio?". Volano stracci

26 novembre 2021 a

"Ma quindi non si può leggere, non ci si può informare sulla rete? E' una bestemmia?": Gianluigi Paragone ha avanzato questo dubbio durante la puntata di Piazzapulita andata in onda ieri sera su La7. In particolare, si è riferito al filosofo Massimo Cacciari, criticato parecchio di recente per le sue esternazioni in tv: "Quindi quando Cacciari dice...". Ma a quel punto è stato subito interrotto dall'altra ospite di Corrado Formigli, Nunzia De Girolamo, che ha detto: "Ma Cacciari è diventato primario? Chi cavolo è Cacciari! E' uno che ha fatto politica, la sua è una opinione personale. Non è un medico!".

Le parole dell'ex ministra, però, non sono piaciute al fondatore di ItalExit, che ha replicato: "Allora facciamo così, non parla più nessuno. È tana liberi tutti, non può parlare nessuno. Vi dà fastidio il pluralismo delle voci". A intervenire poi è stato anche il conduttore, che ha detto la sua: "A me Cacciari, quando fa delle obiezioni di ordine costituzionale, interessa molto. Magari non sono d'accordo, ma lo ascolto con le orecchie aperte. Quando Cacciari cita studi un po' così, che non si capisce bene da dove vengano, chi sono, quello che dice vale quanto quello che dico io o quanto quello che dice Nunzia".

Paragone, però, è andato dritto per la sua strada e ha proseguito il suo ragionamento: "No, a voi non sta bene quando qualcuno dice una cosa diversa. Stiamo parlando di libertà, il green pass incide sulle libertà, non c'entra solo con la salute".

