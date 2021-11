L'aria che tira, Anna Ascani umilia il no-vax: "Ignorante, ti faccio un disegnino?". Lui impazzisce: Merlino nel panico

26 novembre 2021 a

Anna Ascani ha umiliato in diretta da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, nella puntata di oggi 26 novembre, l'ex grillino e no vax Mattia Crucioli (oggi in Alternativa). In studio si parla di numeri che riguardano i ricoveri per Covid e i vaccinati: "Dire che il numero di ricoverati vaccinati e quello dei non vaccinati è uguale è una stupidaggine. Un conto è dire 3mila persone su 45 milioni di vaccinati, un altro è 3.000 persone su 7 milioni", sbotta la piddina. "Questo disegnino ve lo dovete guardare perché quello che dite è una falsità assoluta".

Ma Crucioli insiste: "Quel disegnino parla dei ricoveri, fammi parlare. Sai distinguere tra i ricoveri e i positivi? Ma perché non mi fate parlare?". La Merlino è esterrefatta: "E' un quarto d'ora che parla". L'ex grillino ha parlato "fin troppo" e continua a farlo: "I casi di positività non sono dissimili tra le due platee", rimarca. E a questo punto la Ascani sbotta: "Sui contagi e sulle ospedalizzazioni fate confusione. Io parlo di numeri assoluti. Questa è ignoranza statistica. Punto. Basta falsità".

Crucioli va avanti snocciolando dati assurdi ma commettendo sempre lo stesso errore, confondere i numeri. Poi l'ultimo discorso delirante: "È chiaro che se ho 80 anni o sono fragile mi farò il vaccino perché il rischio di terapia intensiva è alto in caso di Covid, se sono un ventenne io non me lo farò il vaccino. Quello che conta è capire se vaccinarsi è utile per impedire i contagi, il green pass è sbagliato perché dà un patentino di immunità che è falso".

