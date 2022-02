Daniela Santanchè, la parola sbagliata della piddina Gualmini: "Finalmente". Si scatena la rissa

24 febbraio 2022 a

È scontro a L'Aria Che Tira su La7. Nella puntata andata in onda giovedì 24 febbraio, protagoniste sono Elisabetta Gualmini e Daniela Santanchè. Loro due, ospiti di Myrta Merlino, se le suonano di santa ragione. "Il governo di unità nazionale ha ragione d'essere e il Parlamento deve assecondare il governo, perché in tutta Europa la sinistra governa con la destra in caso di difficoltà". Un'affermazione che non piace alla senatrice di Fratelli d'Italia, orgogliosa di essere all'opposizione del governo Draghi. "No, scusi - replica la Santanchè -. Non siamo tutti uguali, la nostra visione sulle ricette da mettere in campo è diversa. Non tiriamo in ballo l'unità nazionale".

Successivamente la senatrice passa al fatto di cronaca che più sta facendo discutere: l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. "Noi difendiamo la Nato, siamo patrioti con questo attacco che reputiamo inaccettabile senza se e senza ma, siamo dalla parte dell'Occidente e dell'Europa". "Finalmente", controbatte l'europarlamentare del Partito democratico in una chiara frecciata alle critiche di FdI all'Ue.

Ma la Santanchè non intende sentire ragioni e prosegue: "Non finalmente, noi non siamo con voi quando mi tirate in ballo i trasportatori in piazza. Invece di dare i miliardi per il reddito di cittadinanza, dateli agli imprenditori. Basta dare i soldi per non fare nulla". E infatti, in conclusione, la parlamentare del partito di Giorgia Meloni ricorda all'interlocutrice, che "l'unità nazionale è una roba seria". Non qualcosa da tirare in ballo così.

