"Zelensky colpevole. Voi occidentali...". Luciana Castellina spara, Guido Crosetto sbrocca e la zittisce: rissa dalla Gentili

14 aprile 2022 a

a

a

Alta tensione a Controcorrente, il programma in onda su Rete 4 e condotto da Veronica Gentili. Nella puntata di mercoledì 13 aprile, infatti, impazza lo scontro tra Luciana Castellina, la giornalista ed ex parlamentare comunista, e Guido Crosetto, il gigante e fondatore di Fratelli d'Italia.

"Quando gli italiani cambieranno idea sull'Ucraina". Crosetto, la profezia: quando diremo "addio" a Zelensky

La Gentili interpella la Castellina sulla tregua: per noi una necessità, per gli ucraini una resa? E la risposta è tutta contro Volodymyr Zelensky, a suo dire "colpevole di andare avanti con la guerra facendo ammazzare tanti connazionali". E ancora, la Castellina rincara: "Capisco che i ragazzi vogliano sparare, ma i capi di Stato devono capire che così si va verso un bagno di sangue e saranno trucidati tutti". Infine, aggiunge che "le ragioni di questa guerra si conoscono da trent'anni" e punta il dito contro l'espansone ad est dei confini Nato.

"I soldi sono già arrivati", De Benedetti si gode i 130 milioni dell'oligarca russo Mazepin: lo strano intreccio (svelato)

Parole che fanno scattare Crosetto, il quale replica caricando a testa bassa: "Lei ha detto voi occidentali. Perché lei non si sente occidentale?", la infilza. E ancora, rincara la dose: "Eravate tutti zitti ai tempi della guerra in Libia, in Iraq la stessa cosa. So benissimo che quando uno coi tank invade un'altra nazione è l'aggressore, dall'altra parte di sono le vittime", rimarca. "Se nessuno avesse dato le armi all'Ucraina loro avrebbero combattuto a mani nude e sarebbero morti per difendere la loro nazione, Io non mi lascio accecare dall'odio alla Nato o all'Occidente", conclude Crosetto, scatenato contro la Castellina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.