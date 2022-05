Non è l'arena, la Amurri delira sull'Ucraina e Alessandro Sallusti la gela: "Con tutto quel sangue..."

02 maggio 2022 a

Scontro in diretta da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata del primo maggio, tra Alessandro Sallusti e Sandra Amurri sulla guerra in Ucraina. "Il problema è: cosa si fa? Continuare a dire che Putin è il diavolo o non è il diavolo non sposta nulla. Il problema è: consegniamo gli ucraini ai russi?", attacca il direttore di Libero. "Bisognerebbe chiederlo agli ucraini", continua Sallusti, "io e te possiamo dibattere tutta la sera ma ormai con tutti quei morti, con tutto quel sangue e quella violenza, ma tu pensi che domani mattina gli ucraini dicano: 'vabbè finiamola qui, tutto come prima?'".

La Amurri lo interrompe e ribatte: "C'è stata una guerra in Vietnam che è durata una vita e ha fatto migliaia di morti e alla fine i vietnamiti si sono seduti al tavolo con gli Stati uniti e hanno fatto un accordo nonostante sanzioni che li hanno uccisi".

Quindi, osserva Sallusti, "mi dai ragione, gli americani alla fine hanno dovuto andarsene perché non potevano stare lì, perché il popolo vietnamita non avrebbe mai e poi mai potuto convivere con un esercito che gli ha fatto un mazzo così. Ma chiedilo agli ucraini scusami".

Quindi interviene Giletti che ricorda alla Amurri che "dietro il Vietnam del Nord c'erano la Cina e l'Uniove sovietica".

