Giorgia Meloni disintegra Matteo Renzi: "Oppure faccio come lui, che...", basta una frase

Matteo Renzi sistemato da Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ha risposto al consiglio non richiesto del numero uno di Italia Viva: "Oppure fare come voi che guardate indistintamente da sinistra a destra pur di avere un posto al Governo?", è la stoccata della Meloni arrivata su Twitter. Il riferimento è alle parole dell'avversario, che durante L'Aria Che Tira su la7 diceva: "Giorgia Meloni è una che va da Vox (il partito di destra spagnolo, ndr) ... Se vuole avere un percorso di leadership le consiglio di guardare più al centro".

Ma l'ex premier non è l'unico che la Meloni mette al proprio posto. Dopo di lui è stato Enrico Letta. Il segretario del Partito democratico, pur di provocarla, è incappato in una clamorosa gaffe. "È vero, è il mio mito. Lo confesso. Tutto torna. #AbissoDellaMorte", aveva scritto Letta con tanto di locandina di Dylan Dog e in riferimento a una frase pronunciata dalla leader di FdI.

Una frecciata a cui la Meloni ha subito replicato: "Abisso della morte' lo troverai nelle parole di Papa Francesco. E comunque il fumetto di Dylan Dog si chiama 'Abisso del Male'. Per fortuna che era il tuo mito… Detto questo, una cosa è certa: è un dibattito surreale. Solo che lo avete scatenato voi".

