Otto e mezzo, Giuseppe Conte contro Di Maio: "Non si deve permettere"

22 giugno 2022 a

a

a

"Una vergogna, Di Maio non si deve permettere di minare l'onore del Movimento 5 Stelle". Giuseppe Conte mantiene una calma (velenosa) per quasi tutta l'intervista concessa a Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7. Poi il discorso cade inevitabilmente sulle posizioni anti-atlantiste del Movimento (è l'accusa principale mossa dal ministro degli Esteri, freschissimo di scissione) e l'ex premier monta su tutte le furie.

"Conte toglierà il M5s dal governo e poi...". La profezia di Paolo Mieli: come verrà stravolta la politica italiana

"Rilascerò una intervista al più importante quotidiano ucraino per chiarire che il Movimento è contro l'invasione russa - sottolinea Conte in studio a La7 -, perché c'è chi ha strumentalizzato anche l'ultima risoluzione". "Eh, è il suo ex amico Di Maio", lo stuzzica la Gruber. E Conte esplode: "Non si deve permettere di minare l'onore del Movimento 5 Stelle, lui per primo dovrebbe essere consapevole del lavoro e della fatica che serve fare per tenere la barra dritta... Non voglio parlare del passato, ma se parliamo del Conte 1 e del Conte 2, bisogna anche ricordare dei gilet gialli...".



"Di Maio non si deve permettere". Guarda il video di Conte a Otto e mezzo



Il riferimento, più che polemico, è alla famosa trasferta dell'allora vicepremier in Francia (era il febbraio del 2019), per incontrare insieme ad Alessandro Di Battista il movimento anti-Macron che stava mettendo a ferro e fuoco letteralmente il Paese. Come dire: chi è senza peccato scagli la prima pietra. "Se Di Maio vuole fare il suo gruppo lo faccia, ma non si deve permettere di minare l'immagine del Movimento".

"Di Maio? Una serpe in seno". Cosa sa Scanzi: "Con si candiderà ora" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.