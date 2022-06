Giorgia Meloni umilia Enrico Letta: "Rilassati", l'ultima strampalata uscita del piddino

26 giugno 2022 a

a

a

Nuova lezione di Giorgia Meloni a Enrico Letta. La leader di Fratelli d'Italia, tramite un post su Twitter, replica al segretario del Partito democratico. "Enrico rilassati, non c'è questo rischio: per Fratelli d'Italia non è mai esistita l'ipotesi di un governo con voi. Mai con il Pd, mai con la sinistra". Poco prima Letta si era pronunciato così: Draghi dopo Draghi con una maggioranza con dentro la Meloni? La risposta è no".

"Fascista", "Tuo padre...": orrore contro la Dalla Chiesa, come la insultano da sinistra

D'altronde la leader di FdI è sempre stata chiara: "In un tempo nel quale si pensa che la parola data non conti più nulla e in cui i partiti cambiano idea e opinioni sui propri avversari in base a poltrone e interessi - scriveva qualche tempo fa - c’è Fratelli d’Italia che è rimasta sempre dalla stessa parte. Le ricostruzioni giornalistiche possono immaginare quello che vogliono, ma niente cambierà mai quello che pensiamo: mai con la sinistra, mai col M5s". E infatti i sondaggi sembrano premiarla. Ancora una volta Fratelli d'Italia è in testa, con cifre che crescono di settimane in settimane.

È nata la maggioranza Meloni, clamoroso colpo in aula: perché cambia tutto

L'obiettivo? Dare la parola agli italiani. "Il potere del popolo è più forte delle alchimie di palazzo. Ridiamo la parola al popolo italiano che in democrazia è sovrano". Per lei infatti è chiaro a chi giova mantenere lo status quo e forzare le regole democratiche. "Solamente a chi vuole salvare a tutti i costi la stabilità della propria poltrona - tuonava -. Ma la democrazia tornerà e noi saremo pronti. Fino ad allora non gli daremo tregua". Capito Letta?

"La Meloni? Silenzio assordante, ma penso che...". Il vergognoso "processo" dalla Gruber

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.