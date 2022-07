Matteo Salvini insultato dal big Pd: "Riaprire i manicomi", l'ultima vergogna

23 luglio 2022 a

La campagna elettorale è già iniziata. E con essa, anche gli insulti della sinistra contro i leader del centrodestra. In questo caso si parla di quanto detto da Vincenzo De Luca contro Matteo Salvini. Già, il governatore della Campania è tornato a parlare "a modo suo", con toni caustici, sprezzanti. Ed è tornato a colpire uno dei suoi bersagli preferiti: Salvini, appunto.

"Devo dire che le prime dichiarazioni di Salvini che ho sentito, le solite palle sulla tassa piatta, sugli immigrati, un’altra scienziateria come quota 40, mi hanno convinto di una cosa che ho ripetuto più volte: la riforma più urgente da fare in Italia è la riapertura dei manicomi", ha sparato ad alzo zero De Luca nel corso della sua consueta diretta Facebook che tiene ogni venerdì. Insomma, Salvini come uno da internare in manicomio.

Tant'è, mister lanciafiamme aggiunge: "Non dobbiamo beatificare Draghi e dire che andava tutto bene, quando le battaglie servono bisogna farle. Ma altro è gettare l'Italia nel caos e offrire al mondo un paese con un sistema politico penoso e inefficiente". Poi, però, si torna ovviamente a Salvini e alle prime riforme che ha proposto: "Se si fanno queste riforme paga per primo il Sud. Il boom dei 5 Stelle alle ultime elezioni nazionali in questi anni ha dimostrato il disastro di dilettanti allo sbaraglio. Ora Conte porta i 5S a demagogia e infantilismo politico", conclude De Luca.