Matteo Salvini ridicolizza il compagno De Benedetti: "Orripilanteee... addirittura?"

Un'intervista, quella concessa da Carlo De Benedetti al Corriere della Sera, dai toni assolutamente apocalittici. Grotteschi. A tratti ridicoli. L'Ingegnere ed editore di Domani, infatti, palesa tutto il suo terrore per la possibile vittoria del centrodestra a trazione-FdI alle prossime elezioni. E snocciola un campionario di affermazioni che vanno oggettivamente oltre il ridicolo.

"So per certo da fonti americane che...". De Benedetti choc: come vogliono impedire alla Meloni di andare al governo

Per esempio, De Benedetti - rilanciando le recenti tesi pubblicate su Repubblica , il suo "vecchio amore" - afferma che "l'amministrazione americana considera orripilante la prospettiva che questa destra vada al governo". E ancora, spiega che "con questa destra è a rischio il Pnrr". Ma non è finita: "Con Giorgia Meloni l'Italia diventerebbe come l'Ungheria". Quindi gli insulti a Matteo Salvini: "Un personaggio da bar".

L'Ing parla di onda nera, di rischio-fascismo e suggerisce al Pd di imbarcare anche il M5s. E perché mai? "Perché dobbiamo entrare in una logica di Cln. Nel Comitato di liberazione nazionale c'erano tutti, comunisti e monarchici, azionisti e cattolici: perché bisognava combattere un nemico comune, Mussolini", la spara grossissima.

E a questo carnet di sparate "atomiche", tra i molti, ha ovviamente risposto anche Matteo Salvini. Il leader della Lega, su Twitter, rilancia il passaggio dell'intervista in cui afferma che "sarebbe orripilante" la vittoria delle destre. E di suo pugno, Salvini ci aggiunge: "Salvini e la Lega al governo? Per il compagno De Benedetti sarebbe orripilante. Addirittura, orripilanteeehhh. Il 25 settembre non decide il Pd, finalmente decidono gli Italiani!", conclude Salvini. E De Benedetti... colpito e affondato.