Corrado Formigli, la replica alla Meloni: "Penoso sciacallo? Sei preoccupante"

30 luglio 2022 a

a

a

"Penoso. Sciacallo. Così parla un'aspirante leader di governo. Chapeau. Felice comunque di aver contribuito col mio tweet a farle scrivere due parole per quella povera vittima". Corrado Formigli prosegue la sua personalissima battaglia di provocazioni contro Giorgia Meloni, partita venerdì sera sulla scia della notizia, sconvolgente, della morte di ambulante nigeriano invalido a Civitanova Marche, massacrato in strada da un 32enne italiano a colpi di stampelle.

Una vicenda che ha ovviamente choccato l'opinione pubblica italiana, con messaggi accorati dei vertici regionali di Fratelli d'Italia e Lega. Ma Formigli, venerdì sera, contesta a Meloni e Salvini di non aver pubblicato ancor alcun commento, sottolineando che a parti invertite (se cioè la vittima fosse stata italiana e il carnefice nigeriano) sarebbe partita una campagna mediatica fortissima sul tema dell'immigrazione. "Sciacallo, propaganda penosa", ha bollato quelle parole la Meloni sui social, provocando così la doppia reazione del giornalista di La7.





Formigli contro Meloni: leggi qui il tweet

Prima il messaggio dal tono vittimista. Quindi un altro post, su Twitter. "Preoccupante come Giorgia Meloni confonda il diritto di critica esercitato dai giornalisti e tutelato dalla Costituzione con la propaganda, legittimo strumento dei partiti per farsi votare", nota il conduttore di Piazzapulita ignorando volutamente che anche il giornalismo e i giornalisti possano rientrare nella propaganda politica. Non a caso, i commenti sono per la maggior parte assai critici nei suoi confronti.

"Lei confonde il diritto alla critica con la manipolazione dell'opinione pubblica e l'istigazione alla fobia nei confronti di un partito tutelato dalla Costituzione. Mi meraviglio di lei", scrive un utente. E ancora: "Diciamo che nel tono e nel contenuto del tuo tweet, il diritto di critica è oscurato dall'uso pregiudiziale delle parole, tra l'altro pregiudizio non solo non suffragato da fatti, bensì anche volontariamente provocatorio". C'è chi sottolinea: "Ma davvero è necessario scomodare queste questioni di fronte a un omicidio che inorridisce tutti, davvero? E' cosi disperata la campagna elettorale di coloro a cui pensa di fare un piacere?". Qualcuno gli fa notare i due pesi e due misure: "Il diritto di critica lo eserciti anche con Letta? Perché è uscito solo questa mattina. Letta non vale?". A Formigli risponde anche Carolina Varchi, deputata di Fratelli d'Italia: "Hai fatto una pessima figura. Chiedi scusa e basta. Non andare oltre, stai soltanto peggiorando la tua posizione".