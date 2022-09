Non è l'Arena, Santanchè zittisce Boschi: "Quello che una donna deve saper fare"

19 settembre 2022 a

a

a

Volano stracci a Non è l'Arena. Nella puntata in onda domenica 18 settembre, il dibattito è sulle quote rosa. Da una parte Daniela Santanchè, dall'altra Maria Elena Boschi. La prima, in collegamento su La7 con Massimo Giletti, ricorda la posizione contraria del centrodestra: "Se Giorgia Meloni andrà a Palazzo Chigi, non è per una quota rosa. Noi siamo contrari, sia come approccio culturale che politico".

Video su questo argomento "Spiace non rivendichi riforma che ha votato". Maria Elena Boschi affonda il Pd

E ancora, sottolineando l'idea di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia: "Le donne devono saper navigare in mare aperto". "Lo fanno", replica la deputata di Italia Viva. Ma la Santanchè, senatrice di FdI, continua: "Le donne devono partire dalle stesse condizioni e non vogliamo essere nei posti solo per le quote rosa. Queste non ci rappresentano".

"A chi mi chiede se sarei contenta...": Boschi, veleno puro contro la Meloni

Poi la stoccata al Pd: "Governano da dieci anni senza aver mai vinto le elezioni". Ecco che in studio si scatenano gli applausi, con la senatrice che ribadisce la differenza tra destra e sinistra: "Le cose che hanno proposto loro non sono assolutamente per le donne e nemmeno in sintonia con quello a cui crediamo noi". Punto.