Omnibus, Rampelli zittisce il grillino Turco: "Che sta a dì?"

04 ottobre 2022 a

a

a

A Omnibus si scatena il caos. Nella puntata di lunedì 3 ottobre su La7 Mario Turco e Fabio Rampelli sono i protagonisti di un duro scontro. Al centro ancora una volta Giorgia Meloni. Sulla leader di Fratelli d'Italia l'esponente del Movimento 5 Stelle dice che "non ha votato il Pnrr, lo ha molto osteggiato si dalla sua prima discussione" sui fondi europei. E ancora, dalle sue parole "mi accorgo che c'è molta confusione perché di questa emergenza si sapeva già in campagna elettorale, già da febbraio abbiamo lavorato sul piano di emergenza energetico".

"Par condicio di insulti e diffamazione": porcheria-Formigli, Crosetto si scatena

Di sottofondo si sente Rampelli spazientirsi. Ma Turco nel salotto di Gaia Tortora prosegue: "Non riusciamo a comprendere ancora qual è l'idea di Fratelli d'Italia, riscontriamo una certa continuità tra il governo Draghi e questo ci preoccupa molto". A quel punto, sbuffando, il deputato di Fratelli d'Italia nonché e vicepresidente della Camera prende la parola: "Ma che sta a dì? È stata detta una cosa falsa, non abbiamo votato contro il Pnrr. È una notizia totalmente infondata, sei disinformato. Abbiamo votato anche per lo scostamento di bilancio successivo".

"Sai cosa sei tu?". Scontro totale tra La Russa e Fratoianni, Berlinguer senza parole

Finita qui? Neanche per sogno perché Turco insiste nel dire che FdI ha "votato contro l'Europa". "Noi ci siamo astenuti, non abbiamo votato contro. C'è una differenza sostanziale, non dare notizie infondate" conclude l'esponente di FdI zittendo una volta per tutte l'interlocutore.