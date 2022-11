L'Aria Che Tira, rissa dalla Merlino: "Insulti", costretta a fermare tutto

02 novembre 2022 a

a

a

Clima tesissimo a L'Aria Che Tira. Nella puntata in onda mercoledì 2 novembre su La7, è un tutti contro Giovanni Donzelli. L'esponente di Fratelli d'Italia è letteralmente accerchiato, quando Myrta Merlino manda in onda la foto del collega Galeazzo Bignami con la svastica sul braccio. Dopo aver ricordato che Bignami per quello scatto si è scusato, Donzelli cita Adriano Sofri. Lui, scrittore, opinionista ed ex leader di Lotta Continua, è stato condannato a ventidue anni di carcere quale mandante, assieme a Giorgio Pietrostefani, dell'omicidio del commissario di polizia Luigi Calabresi.

"Attenti se li sciogliamo....": Sorgi travolge la sinistra, la frase che zittisce gli anti-Meloni

Eppure - critica Donzelli - "nessuno dice niente, dato che viene considerato un pensatore di sinistra". A intervenire per primo ci pensa Tommaso Cerno: "Non si può pensare di liquidare la questione di Sofri e Calabresi in questo modo. Ma non puoi paragonare Hitler a...". Donzelli però non ci sta e dice di credere nelle istituzioni, mentre il senatore lo accusa: "Si possono dire scemenze gigantesche quanto si vuole". Non finisce qui, perché Donzelli controbatte: "Le scemenze sono le sue. Io non posso parlare...".

"Studia!": Sgarbi, lezione clamorosa a Cremaschi: resta muto

Ed è qui che lo scontro si fa più acceso: "Ma se fate una domanda a me - prosegue Cerno -, perché risponde Donzelli? Devi rispondere alle domande fatte a me?". "E io cosa deve fare? Se lei sta dicendo delle cose scorrette su di me, cosa faccio? Sto qui a farmi insultare? Rispetti le sentenze e basta". Il caos diventa tale che in studio non si capisce più nulla, al punto che la Merlino è costretta a intervenire: "Non litighiamo, ora facciamo rispondere a Donzelli".