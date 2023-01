Omnibus, rissa clamorosa: "Meloni pronta a lasciarlo morire? Lo accetti..."

31 gennaio 2023 a

L'ultimo orrore in prima pagina su Domani è tutto contro Giorgia Meloni. Il titolone scelto da Stefano Feltri recita: "Giorgia Meloni è pronta a lasciar morire in carcere Alfredo Cospito". Si parla dell'anarchico al 41-bis e della linea della fermezza che il governo ha deciso di mantenere.

Il caso - e il titolo del quotidiano edito da Carlo De Benedetti - tengono banco anche in tv, nel dettaglio a Omnibus, il programma del mattino in onda su La7 e condotto da Alessandra Sardoni. Tra gli ospiti del talk, ecco Francesco Paolo Sisto, vice-ministro della Giustizia di Forza Italia, che si scaglia contro il quotidiano debenedettino: "Il titolo di oggi del Domani lo trovo davvero inaccettabile. È un falso ideologico, è un’accusa che non sta né in cielo e né in terra. Mi sembra assurdo che un giornale possa esordire contro il presidente del Consiglio dicendo che vuole far morire Cospito. Noi dobbiamo soltanto far rispettare la legge, rispettando i diritti della persona. Lo dico con franchezza, c’è modo e modo di far comunicazione, dire che il governo è pronto a lasciar morire qualcuno è veramente un’accusa vergognosa", ha picchiato durissimo e senza ricorrere ad alcun giro di parole.

Peccato che in studio ci fosse anche Daniela Preziosi, firma proprio del Domani, che ovviamente si è schierata del titolo, assai discutibile. "Le toccherà accettarlo, questa è la democrazia. Non è il governo che ci spiega il modo di fare il nostro mestiere, mi scusi Sisto, per lei è inaccettabile ma le toccherà accettarlo", alza il metaforico ditino. E ancora: "Lei ha detto che c'è il diritto di critica, mi consentirà un diritto di critica nei confronti di un titolo del suo giornale. C'è un limite ha tutto", ha replicato secco Sisto, chiudendo così lo scontro tv.