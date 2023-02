Telese rosica sul Cav assolto? "Arrenditi", esplode la rissa a La7

16 febbraio 2023 a

Federico Mollicone e Luca Telese hanno avuto un confronto molto acceso a L’aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino. Il deputato di Fratelli d’Italia e il giornalista hanno posizioni inconciliabili su Silvio Berlusconi e i suoi processi, in particolare l’ultimo (Ruby Ter) per il quale il Cav è stato assolto. “Ho stima e simpatia per Telese - ha esordito Mollicone - ma si deve arrendere”.

“Con lui tutta una certa stampa - ha aggiunto il deputato meloniano - che non si arrende neanche davanti alle sentenze di assoluzione. Ora basta”. Telese si è subito scaldato ed è passato al contrattacco: “Pagheresti un testimone in un processo?”. Vedendo il tergiversare di Mollicone, il giornalista ha continuato a essere incalzante: “È una domanda semplice, sei un rappresentante delle istituzioni, tra l’altro alle tue spalle vedo il tricolore: pagheresti un testimone? Siccome è stato assolto allora si può pagare un testimone”.

“Telese, questa tecnica di interrompere è antica - ha contrattaccato Mollicone - quel processo non aveva ragione di esistere, è stato gestito in maniera assolutamente aggressiva: c’è stato evidentemente uno scontro tra una parte della magistratura e delle forze di governo. Dopodiché io penso che questa sentenza volti pagina rispetto a uno scenario che è quello di un Paese nel quale bisogna riuscire a ristabilire giusto equilibro tra potere politico e giudiziario. Tanti magistrati fanno proprio dovere in maniera integerrima, però bisogna anche garantire tempi certi e giusto processo, noi di Fdi con i nostri alleati vogliamo arrivare a questo risultato”.