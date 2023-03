Bocchino imbarazza Furfaro: "Disconosci la storia del tuo partito"

17 marzo 2023 a

Momento di imbarazzo a PiazzaPulita. Nella puntata di giovedì 16 marzo in onda su La7, Italo Bocchino inchioda Marco Furfaro. Al centro le politiche migratore del Partito democratico. "La Francia prende con il lazzo i migranti e ce li butta nei boschi", esordisce il giornalista spiegando il gioco sporco di Emmanuel Macron e compagni. "Una ricerca parla di 900 milioni di persone che vogliono migrare. Cosa facciamo? - domanda Bocchino - Ce li prendiamo tutti? È questa la politica del Pd?". A rispondere ci pensa allora il deputato dem, anche lui ospite di Corrado Formigli. "Dal 26 febbraio abbiamo una leader che stava da tutt'altra parte quando sono state fatte le politiche migratorie del Pd. Non eravamo d'accordo, si sono rivelate inefficaci". Parole che scatenano l'interlocutore.

Bocchino, dopo essersi lasciato andare a una risata, interviene: "Allora adesso risolve tutto. Ma quindi disconosci la storia del tuo partito". "Io ero da un'altra parte - tenta di giustificarsi il dem -, ero nelle piazze. Sa perché il meccanismo che dice lei è odioso? Perché è un inganno alla povera gente. Le frontiere sono aperte, fate entrare le persone illegalmente, se va bene lavorano in nero e se va male delinquono". Peccato però che ancora una volta Bocchino non rimane a guardare e ricorda: "Questo è quello che volete voi".

Già a Otto e Mezzo il giornalista aveva svelato il gioco sporco del Pd: "In dieci anni di governo di centrosinistra non si sono occupati di nulla, hanno solo detto sì facciamo entrare tutti tanto poi magari gli diamo lo Ius Soli, li facciamo votare così recuperiamo pure un po' di soldi. Oppure li mettiamo in fila dandogli un regalino e li facciamo votare alle primarie, com'è successo a Napoli". Più chiaro di così.