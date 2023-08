Federico Mollicone e Leonardo Donno, scoppia la lite: "Non mi toccare"

05 agosto 2023 a

Volano stracci a Coffee Break estate. Al centro della puntata di sabato 5 agosto su La7 i vitalizi e il salario minimo, ma anche lo stop del reddito di cittadinanza. Protagonisti dello scrontro Federico Mollicone di Fratelli d'Italia e Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle. Si parte dalla sparata Piero Fassino che, sventolando il cedolino, ha detto dei suoi 4mila e passa euro non sono uno stipendio d'oro. "Cosa fanno prima di andare in ferie: ripristinano i vitalizi agli ex senatori e aumentano gli stipendi ai deputati", attacca il grillino Donno, "dite di no al salario minimo e intanto ripristinate i privilegi. E gli italiani fanno la fame".

Peccato però che, come ricorda Mollicone, sia "tutto falso" e definisce un "bla bla bla" le accuse dei pentastellati. I due si parlano sopra, il conduttore Marco Piccaluga prova a riportare la calma, ma Donno tocca ripetutamente sul braccio l'esponente di FdI mentre lo accusa.

Un gesto che non piace al parlamentare di FdI: "Non mi toccare. È stato votato un Odg di Fratelli d’Italia contro l’aumento dei vitalizi. È stato abolito nel 2012. Siete dei falsari. Non fate altro che dire delle falsità. Non c’è nessun aumento. C’è solo un ordine del giorno approvato da Fratelli d’Italia contro i vitalizi. Stai dicendo una menzogna. Sei un falsario. State sparendo dal territorio: siete dei demagoghi".