Riccardo Molinari contro il M5s Donno: "Una truffa? Detto da voi..."

"Imbarazzante... mi metto nei panni del collega Molinari che prova, un po' come tutta la maggioranza, ad arrampicarsi sugli specchi, perché dopo aver fatto campagne elettorali per anni parlando di stop invasione e blocco navale...": Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle lo ha detto in collegamento con Omnibus su La7. Poi ha aggiunto: "Andrebbe introdotto un nuovo reato, quello di truffa elettorale ai danni degli elettori perché hanno preso in giro i cittadini sul tema dell'immigrazione". Grosse risate, di fronte a queste parole, da parte del leghista Riccardo Molinari, anche lui in collegamento con il talk. "C'è poco da ridere", ha ripreso allora il grillino. Ma Molinari ha risposto: "Detto da voi, che cosa simpatica... da quelli del superbonus, del taglio dei parlamentari...".

Donno, però, ha insistito: "Prima avete parlato di blocco navale, poi che avreste inseguito gli scafisti per tutto il globo terracqueo, poi avete venduto come un grande successo a giugno al Consiglio europeo l'accordo della Meloni con la Tunisia, che fino a oggi non ha portato a nulla. I cittadini di Lampedusa sono ormai stressati, non hanno più il supporto vero da parte dello Stato". "Voi però avevate condiviso i decreti Salvini quando eravate nello stesso governo", gli ha fatto notare la conduttrice Alessandra Sardoni. "Sono ricette già viste, l'aumento dei mesi di detenzione nei centri di accoglienza c'era già stato col governo Berlusconi nel 2011. Dopo 18 mesi, poi, cosa succederà? Dove andranno a finire questi migranti?".

Il leghista, a quel punto, è intervenuto di nuovo chiedendo: "Sarebbe interessante capire la posizione del M5s sui migranti, perché quando era al governo con la Lega ha approvato i decreti Salvini, poi al governo col Pd ha mandato Salvini a processo e ora che è all'opposizione in concorrenza con Schlein vorrei capire, qual è la soluzione?". "Bisogna provare a contenere le partenze, fare accordi bilaterali seri, non come quello fuffa fatto con la Tunisia", ha risposto il pentastellato.

Qui il botta e risposta tra Donno e Molinari a Omnibus