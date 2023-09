Edward Luttwak, il piano-Von der Leyen? "Elicotteri per distruggere i barconi"

19 settembre 2023 a

Edward Luttwak scatenato a Quarta Repubblica, il talk show di Rete 4 condotto da Nicola Porro. Il tema centrale della puntata è quello della lotta all'immigrazione senza freni. Dopo il varo del decreto da parte del governo che va a regolamentare in modo chiaro la permanenza degli irregolari sul nostro territorio nazionale, il Pd ha presentato un piano in sette punti che dovrebbe servire a dare un freno agli arrivi sulle nostre coste.

Ma di fatto le misure proposte dai dem, tra cui il ritorno a Mare Nostrum, potrebbero far aumentare gli sbarchi. E così Luttwak torna a parlare della visita di Ursula Von der Leyen a Lampedusa di domenica scorsa. Una visita in cui il presidente della Commissione ha visto con i propri occhi, insieme al premier Giorgia Meloni, cosa sta succedendo sull'isola. Luttwak cita alcune parole della Von del Leyen che sono emblematiche: "A Lampedusa la Von der Leyen ha citato il suo programma tra cui obbligo di distruggere le imbarcazioni degli scafisti insicure , per fare questo le forze dell’ordine italiane devono mandare elicotteri a distruggere barconi sulle coste". Poi a chi in studio sosteneva le tesi delle porte aperte, Luttwak ha risposto così: "Allora fate un bel ponte aereo tra Africa e Italia se pensate che devono venire qui immigrati perché servono". Parole chiare che sottolineano quanto sia caldo il tema immigrazione. La partita è ancora tutta da giocare.