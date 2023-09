Federico Rampini, la rivelazione da Porro: "Perché la Germania ci lascia i migranti"

19 settembre 2023 a

a

a

Federico Rampini non si stupisce dopo la mossa della Germania che di fatto si è rifiutata di accogliere i migranti sbarcati sulle coste di Lampedusa. A Stasera Italia, il talk show condotto da Nicola Porro su Rete 4, l'editorialista del Corriere fa il punto sulla situazione dell'emergenza migranti. E in questo caso Rampini con una certa naturalezza spiega perché non dobbiamo restare sbigottiti davanti al rifiuto dei tedeschi.

"La Germania da tempo porta avanti una politica di chiusura", spiega Rampini. Poi articola meglio il suo ragionamento svelando quali sono le cause di questo "blocco" delle frontiere. "La Germania qualche anno fa aveva applicato la politica delle porte aperte per tutti. Una politica che si è dimostrata disastrosa perché la Germania ha dovuto fare i conti con il Capodanno di Colonia dove uomini immigrati hanno molestato donne tedesche.

"Putt***, stai attenta a tua figlia": orrore sulla Meloni, chi l'ha messa nel mirino

Da qui la politica della chiusura. Non c'è da stupirsi". Intanto però a farne le spese sono gli italiani e soprattutto i lampedusani ormai allo stremo con un'isola che deve fare i conti tutti i giorni con gli sbarchi senza sosta. Il decreto varato in Cdm dal governo cercherà di dare un freno agli arrivi degli irregolari sul nostro territorio nazionale.