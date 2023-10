Gasparri-Bonelli, rissa e insulti in tv: "Molestatore, chiamate l'ambulanza". "Vergognati"

27 ottobre 2023 a

Volano stracci a Coffee Break. Protagonisti di un acceso botta e risposta andato in onda giovedì 26 ottobre Angelo Bonelli e Maurizio Gasparri. Al centro la legge di Bilancio. E se il senatore di Forza Italia prende le difese delle misure avanzate dal governo, lo stesso non si può dire del deputato di Allenza Verdi-Sinistra Italiana che invece lo provoca. "Vabbè, adesso non voglio stare a litigare con Gasparri, perché è troppo facile". Ma Gasparri non ci sta: "Ma io non è che la sto molestando. È lei che mi molesta. Lei è un molestatore". E buttandola sul ridere, Bonelli replica: "Perfetto, allora mi denunci in questura per molestie".

Finita qui? Niente affatto. L'esponente azzurro non si tira indietro promettendo: "Sì, la denuncio per stalking. Ma non credo che accetteranno la denuncia per irrilevanza del soggetto denunciato", dice a sua volta l'esponente di Forza Italia. A quel punto a interrompere il botta e risposta è il conduttore Andrea Pancani che chiede di tornare sulla Manovra. "Innanzitutto la legge non è stata pubblicata da nessuna parte. In secondo luogo, c’è un articolo incredibile che riguarda la deresponsabilizzazione del governo rispetto alla questione della crisi climatica. Cioè, anziché affrontarla facendo pianificazione e tutelando la popolazione, rende obbligatoria l’assicurazione per gli eventi calamitosi – tuona Bonelli – a tutte le imprese commerciali, come ad esempio i bar, pena una sanzione pecuniaria che va dai 200mila a un milione di euro. E non solo: hanno rinunciato a incassare gli extraprofitti. Questa roba grida vendetta. Abbiamo la triplicazione delle bollette e c’è chi ha guadagnato un botto di soldi".

Dichiarazioni etichettate da Gasparri come "bugie", perché "il governo ha aiutato le famiglie e ha introdotto provvedimenti che la sinistra non ha mai fatto". Ma la bagarre non intende finire. "Vi dovete vergognare davanti agli italiani. Guarda lì nella telecamera, Gasparri. E chiedi scusa agli italiani", prosegue l'esponente dei Verdi mentre Gasparri non può trattenersi: "Questo è teppismo. Chiamate un’ambulanza".

