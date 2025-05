Sinner: "Alcaraz? Domani lo sapremo". E Roma impazzisce

La finale degli Internazionali d'Italia sarà una prima volta in carriera per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Ma soprattutto sarà "un test per il Roland Garros". Per dirla con le parole dell'altoatesino: "Vedremo chi è più forte tra me e lui". Sulla terra rossa, certo, ma non solo.

L'appuntamento di domani sul Centrale del Foro italico di Roma è attesissimo, non solo dagli appassionati italiani e spagnoli: è il miglior ritorno possibile per Sinner e per tutto il tennis dopo i 3 mesi di stop per la contestata squalifica in seguito al caso Clostebol e al patteggiamento con la Wada. Soprattutto, dopo l'incredibile semifinale vinta contro l'americano Tommy Paul, numero 13 al mondo (blackout nel primo set, perso 6-1, poi Jannik formato locomotiva negli altri 2 parziali), è la conferma di come il fenomeno di San Candido sia stato in grado di recuperare forma tecnica, fisica e mentale fin da subito.

"Sono contento di giocare domenica con Alcaraz. Mi fa molto bene giocare contro Carlos prima di due Grand Slam che sono i due tornei più importanti: mi dà un bel punto di riferimento per vedere dove sono e soprattutto dove voglio migliorare se voglio vincere i grandi tornei", spiega il numero uno del ranking Atp nella conferenza notturna agli Internazionali.