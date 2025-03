4 Di Sera, Isabella Tovaglieri sbotta con Simona Bonafè: "Governate da 20 anni e la colpa è nostra?"

08 marzo 2025 a

Volano stracci a 4 Di Sera. In onda venerdì 7 marzo, il programma di Rete 4 vede scontrarsi Simona Bonafè e Isabella Tovaglieri. Per la prima, deputata del Pd, "Trump non ha più interesse ad allearsi con l'Europa perché i suoi interessi sono nel Pacifico e anche ad allearsi con Putin, al punto tale dal non sentire le ragioni dell'aggredito ma sentendo e valorizzando le ragioni dell'aggressore". Per la Bonafè "tutti vogliamo la pace, però di fronte a una situazione come questa, da europei, abbiamo due alternative: o provare a fare l'Europa".

E, rivolgendosi all'esponente della Lega prosegue: "E questo lo voglio dire alla Tovaglieri: se noi fino ad oggi non abbiamo fatto l'Europa è anche perché ci sono sempre stati i sovranisti che hanno tirato il freno a mano". Parole che scatenano la leghista: "Ahhh, governate voi da 20 anni e la colpa è dei sovranisti che sono in opposizione? Ma basta".

D'altronde la narrazione di sinistra è sempre la stessa: la colpa è degli altri. Nel frattempo Paolo Del Debbio, il conduttore, riportando la calma in studio si collega con una trattoria di Roma. Qui la tesi è chiara: "L'Ucraina è la parte lesa ed è assurdo far passare ora la Russia per la pacifista".