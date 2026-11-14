Senaldi asfalta Gubitosa in tv: “Ecco cosa farete in 5 minuti”, una verità brutale

Pietro Senaldi a Dritto e Rovescio smonta e fa a pezzi il reddito di cittadinanza che il campo largo si prepara a reinserire in caso di vittoria alle elezioni. Un bagno di sangue per le casse dello Stato: “Quell’altro dice, eh sì, adesso che non ho il reddito cittadinanza mi tocca lavorare. Eh sì, perché le persone lavorano. Loro vogliono vincere le elezioni e le vogliono vincere con i miei soldi, promettendo a 14 milioni di persone il reddito cittadinanza”, afferma il condirettore di Libero rivolgendosi al grillino Gubitosa.

E ancora: “Allora io all’onorevole Gubitosa dico, mi dispiace, io non vado a lavorare e mi faccio il mazzo per finanziare lei e la sua campagna elettorale che poi distribuisce i miei soldi che ho fatto con fatica a chi vuole lei e ai suoi elettori. Questo non è un paese civile, il paese che voi avete in mente, il vostro piano economico fa fallire l’Italia in 5 minuti e poi il reggio cittadinanza lo dovete dare a 50 milioni di italiani se avete queste ricette economiche”. Infine Senaldi aggiunge: “Quello fa, ah ma io lavoro in nero e con il reggio cittadinanza pagavo l’affitto. Quello altro dice, eh sì, adesso che non ho il reggio cittadinanza mi tocca lavorare. Eh sì, perché le persone lavorano”.