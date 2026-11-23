Non ci sono solo le primarie a non far dormire la notte al Campo largo. “Noi progressisti - spiega Silvia Salis - in questo momento non ci stiamo rendendo conto che la prossima sfida che abbiamo davanti è la scelta del prossimo presidente della Repubblica, del prossimo ‘collega’, uomo o donna, di Sandro Pertini, credo che stiamo sottovalutando la responsabilità che abbiamo, occupati di più a impegnarci a difendere le rendite di posizione, a vedere chi è più o meno di sinistra”.

Alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria in memoria di Sandro Pertini, la sindaca di Genova pensa già al Colle e getta la maschera immaginandosi - come al solito - un personaggio eletto da Pd e compagni vari. “Il Paese, la democrazia, l’hanno difese i socialisti come i democratici, i cattolici come i liberali, di questo non ci dobbiamo dimenticare perché quando si parla di deriva fascista nel nostro Paese, riaffiorano parole che il nostro presidente sperava, anzi forse in cuor suo fosse certo, che non sarebbero più tornate”.

E ancora: “Dobbiamo renderci conto che difendere la Repubblica, la democrazia, la giustizia, l’equità che non è l’uguaglianza, è sicuramente un messaggio di sinistra ma fondamentalmente è un messaggio progressista, chi è progressista in questo Paese dovrebbe avere l’orgoglio e la responsabilità di prendere l’eredità di Sandro Pertini e cercare di essere all’altezza”.