“Non permetteremo più che la Commissione europea finanzi con i soldi pubblici le ONG ambientaliste perché facessero pressione sugli europarlamentari per far approvare il Green Deal”. Così Carlo Fidanza, in un video pubblicato sui propri canali social.

L’eurodeputato di FdI annuncia di aver presentato 23 raccomandazioni per accertare le responsabilità, recuperare le somme spese illegittimamente e impedire che anche un solo altro euro dei cittadini finisca a finanziare queste pressioni.

“Più di un anno fa avevamo denunciato quello che avevamo chiamato il Green Gate, cioè quella pratica assolutamente scorretta della Commissione Europea di finanziare con soldi pubblici attività di lobby da parte di ONG ambientaliste per convincere altri pezzi delle istituzioni europee, a partire dagli eurodeputati, ma non soltanto, a votare le misure del Green Deal promosse da Frans Timmermans. Era la scorsa legislatura, un fiume di milioni di euro buttati via per finanziare la lobby green delle ONG ultra ambientaliste”, denuncia Fidanza.

“A distanza di tanti mesi - prosegue -, siamo riusciti ad arrivare un risultato importante. Abbiamo avuto conferme significative che questa prassi è effettivamente stata utilizzata per tantissimi contratti. Abbiamo potuto scandagliare più di 120 contratti e abbiamo potuto vedere che in più della metà dei casi questi contratti erano viziati da questo tipo di procedura. Venivano dati soldi per finanziare attività di advocacy o di lobbying nei confronti dei parlamentari europei o di altre istituzioni europee, senza un minimo di trasparenza, senza controlli, senza verifica dei conflitti di interessi delle persone valutatrici chiamate appunto a valutare che quei progetti fossero meritevoli di essere finanziati, con una concentrazione di risorse destinate sempre agli stessi beneficiari, grandi associazioni ambientaliste, ma anche per esempio i temi dell’immigrazione, con un flusso di denaro enorme dedicato alle associazioni pro immigrazione. Ecco, tutto questo deve finire, finirà grazie al lavoro che abbiamo svolto.

“Tutto questo lavoro si è concluso ha prodotto 23 raccomandazioni che serviranno a, da un lato, verificare fino in fondo tutto ciò che è successo nel recente passato, individuare chi ha sbagliato, eventualmente perseguirlo secondo i termini regolamentari se le responsabilità verranno accertate e recuperare i soldi che sono stati spesi in maniera non legittima. Poi guardando al futuro, affinché non più un solo euro dei cittadini europei venga buttato via in questo tipo di attività. Si parla tanto di tagli al bilancio europeo, bisogna stringere la cinghia, non si possono buttare via risorse pubbliche, soldi dei contribuenti europei per foraggiare le lobby green o le lobby pro immigrazione”, ha concluso.