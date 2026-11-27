Come ogni giovedì, ecco di nuovo al consueto appuntamento con il sondaggio Eurometra realizzato da Renato Mannheimer per Piazzapulita, porgramma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli. Fratelli d’Italia resta il aprtito più apprezzato dagli elettori italiani. Giorgia Meloni cala dello 0,4% e si piazza così al 27,5%. Restando dalle parti del centodestra di governo, troviamo FOrza Italia in lieve flessione. il partito guidato da ANtonio Tajani perde lo 0,1% e raggiunge quota 7,2%. Poi c’è la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio perde lo 0,1% e scende al 5,8%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo in testa sempre il Partito democratico. Elly Schlein, però, perde lo 0,2% e cala così a quota 20,6%. Subito sotto c’è il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. I grillini conquistano lo 0,4% e salgono così al 12,4%. Dunque Alleanza Verdi e Sinistra di nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che perdono lo 0,3% e crollano al 6%.

Per quanto riguarda tutti gli altri partiti, in testa troviamo sempre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Il generale, però, perde lo 0,2% e cala così al 5,9 raggiungendo quindi la Lega. Azione di Carlo Calenda (+0,2%) è al 3%, Italia Viva di Matteo Renzi è stabile al 2,4%, Più Europa di Riccardo Magi (-0,1%) è all’1,3%, Noi Moderati di Maurizio Lupi (+0,2%) è all’1,2% e Sud CHiama Nord di Cateno De Luca è stabile all’1%.