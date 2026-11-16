Si conferma primo partito Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni nell’ultimo sondaggio condotto da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Nonostante un calo dello 0,3% rispetto alla settimana scorsa, la forza politica guidata dalla premier conta comunque sul 28,6% dei consensi. Al secondo posto il Partito democratico di Elly Schlein che perde lo 0,1 e si porta al 20,7. A seguire il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che pure cala dello 0,1, scendendo al 12,5%.

Subito dopo ecco Forza Italia di Antonio Tajani al 7,1 con un meno 0,2; Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni ferma al 6,2; Futuro Nazionale di Roberto Vannacci al 5,8 con un incremento dello 0,3; e la Lega di Matteo Salvini praticamente sullo stesso piano del generale. Il Carroccio, infatti, resta stabile al 5,7%. Poi, in fondo alla classifica ci sono il Centro-Azione al 3,1 con un meno 0,1 rispetto alla rilevazione di sette giorni fa; Italia Viva di Matteo Renzi che sale dello 0,2 e si porta al 2,4; +Europa di Riccardo Magi all’1,3 (+0,1); Sindaci d’It-Scn e Noi moderati entrambi all’1,1 con un +0,1 per il partito di Maurizio Lupi.

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrosinistra è stabile al 44,9% mentre il centrodestra, con un meno 0,4, è al 43,6.